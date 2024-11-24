AKSA Süper Lig 10. Hafta sonuçları

Karşıyaka-Yenicami:    2 – 1

Lefke-Gönyeli:              1 – 0

Mesarya-M.Değirmenlik 1 – 2

Göçmenköy-Esentepe:            1 – 0   

Cihangir-TH Dumlupınar 2 – 0

Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova. 5 – 1

25 KASIM 2024, PAZARTESİ

18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-CB Gençlik Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA 1.Lig 10. Hafta sonuçları

Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı: 2 – 2

Hamitköy-S.Geçitkale: 2 – 0

Binatlı-Maraş:               6 – 3

Türk Ocağı-Mormenekşe: 2 – 3

Çanakkale-Yalova:       1 – 1

Vadili-Lapta:                 1 – 1

Kartal ağır yaralı Kartal ağır yaralı

MH Yılmazköy-A.Kozanköy: 1 – 0

Düzkaya-N.Dipkarpaz:          2 – 3