AKSA Süper Lig 10. Hafta sonuçları
Karşıyaka-Yenicami: 2 – 1
Lefke-Gönyeli: 1 – 0
Mesarya-M.Değirmenlik 1 – 2
Göçmenköy-Esentepe: 1 – 0
Cihangir-TH Dumlupınar 2 – 0
Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova. 5 – 1
25 KASIM 2024, PAZARTESİ
18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-CB Gençlik Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.Lig 10. Hafta sonuçları
Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı: 2 – 2
Hamitköy-S.Geçitkale: 2 – 0
Binatlı-Maraş: 6 – 3
Türk Ocağı-Mormenekşe: 2 – 3
Çanakkale-Yalova: 1 – 1
Vadili-Lapta: 1 – 1
MH Yılmazköy-A.Kozanköy: 1 – 0
Düzkaya-N.Dipkarpaz: 2 – 3