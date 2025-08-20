AKSA Süper Lig'in yeni ekibi Mormenekşe, birbiri ardına gerçekleştirdiği genç ve yetenekli yabancı transferleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Önceki gün 2005 doğumlu 20 yaşındaki Daniel Kehinde Akinlosotu'yu transfer eden Mormenekşe bugün de 2001 doğumlu 24 yaşındaki Gana U20 Milli Takımında da forma giyen yetenekli orta saha oyuncusu Kobina Amoah'a imzayı attırdı.

Amoah, Afrika Gençler Dünya Kupası'nda turnuvanın oyuncusu seçildi. Gana Süper Lig ekibi Medeama da forma giyen Kobina Amoah daha önce de Al Hilal United takımında da forma giydi. Amoah, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 26 maçta forma giydi.