AKSA Süper Ligin Mağusa ekibi Dumlupınar'da Ali Gülhan başkanlığındaki yönetim teknik ekibin raporu doğrultusunda başka takımlara kiralık transfer olarak gönderilecek isimleri belirledi.
Yabancı futbolcusu Adjessa’nın da içinde bulunduğu büyük çoğunluğu genç futbolculardan oluşan 21 futbolcu kiralık listesine konuldu
Liste şöyle;
1-Osman Yardımseverler
2-Abdülbaki Uçar
3-Danie Junior Adjessa
4-Arif Sağaltıcı
5-Ümit Açıkgöz
6-Çağrı Şahin
7-Emre Zengin
8-Mesut Sefa Uçar
9-İsmail Kaffaoğlu
10-Mehmet Gürbıyık
11-Onurhan Yalçın
12-Oğuzhan Doşar
13-Gökdeniz Kara
14-Ümit Genç
15-Yunus Çıldan
16-Doğan Yeşiloğlu
17-Amırmohammad Mehrabi
18-Altay Rüzgar
19-Boran Alibey
20-Arda Bayram
21- Ali Yıldız