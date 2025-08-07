AKSA Süper Ligin Mağusa ekibi Dumlupınar'da Ali Gülhan başkanlığındaki yönetim teknik ekibin raporu doğrultusunda başka takımlara kiralık transfer olarak gönderilecek isimleri belirledi.

Yabancı futbolcusu Adjessa’nın da içinde bulunduğu büyük çoğunluğu genç futbolculardan oluşan 21 futbolcu kiralık listesine konuldu

Liste şöyle;

Cihangir genç verip, tecrübeli aldı
Cihangir genç verip, tecrübeli aldı
İçeriği Görüntüle

1-Osman Yardımseverler

2-Abdülbaki Uçar

3-Danie Junior Adjessa

4-Arif Sağaltıcı

5-Ümit Açıkgöz

6-Çağrı Şahin

7-Emre Zengin

8-Mesut Sefa Uçar

9-İsmail Kaffaoğlu

10-Mehmet Gürbıyık

11-Onurhan Yalçın

12-Oğuzhan Doşar

13-Gökdeniz Kara

14-Ümit Genç

15-Yunus Çıldan

16-Doğan Yeşiloğlu

17-Amırmohammad Mehrabi

18-Altay Rüzgar

19-Boran Alibey

20-Arda Bayram

21- Ali Yıldız