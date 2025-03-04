AKSA BİRİNCİ LİG 21. HAFTA PANORAMASI

Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 21. Haftası oynanan maçlarla tamamlanırken, zirvede yer alan Mormenekşe hem süper lig hem de şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı elde etti.

Mormenekşe zorlu Maraş deplasmanından galibiyetle dönerken, takipçisi K.Kaymaklı takımının play-off hattındaki Türk Ocağı takımına yenilmesiyle puan farkını 6 yaparak süper lige bir adım daha yaklaştı. Türk Ocağı takımı K. Kaymaklı deplasmanından galibiyetle dönmesi ile hem play-off hattında rahatladı hem de direk çıkma şansını artırdı.

Play-off hattındaki A. Kozanköy geçtiğimiz haftaki Mormenekşe mağlubiyetini konuk ettiği Dipkarpaz takımını mağlup ederek telafi ederken, Yeniboğaziçi ise play-off hattı iddiası olan Hamitköy’ü mağlup etmeyi başararak zorlu bir virajı geçti. Yalova ise konuk ettiği güçlü rakibi Düzkaya ile sahadan beraberlikle ayrılarak önemli 2 puanı bırakmış oldu.

Ligin alt sıralarında ise düşme potası içindeki iki takım Vadili ile Çanakkale mücadelesinden galip ayrılan Vadili play-out hattına bir adım daha yaklaşmış oldu. Play-out hattı içindeki Lapta ile Binatlı arasındaki zorlu mücadeleden galip ayrılan konuk Binatlı oldu ve rakibinin üzerine çıkmayı başardı. S. Geçitkale ise konuk ettiği M. Hacıali Yılmazköy takımını mağlup ederek play-out hattının üzerine çıkmış oldu.

Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın dördünü ev sahipleri kazanırken, 3 maçı deplasman takımları kazandı bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynana 8 maçtan sadece Yalova-Düzkaya maçı golsüz tamamlanırken, kale ağları 21 kez havalanarak maç başına 2,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.

Haftanın en gollü maçı Lapta ile Binatlı arasında oynanan ve 2 – 3 biten maç olurken, en farklı galibiyeti 2 – 0’lık skorla A. Kozanköy aldı.

Gol krallığı yarışında açık ara önde olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz bu haftayı boş geçmesine karşın 32 golle liderliğini sürdürürken, onu Yalova’dan Yiğitcan Ayaz 17 golle takip etmekte.

Bu haftaki maçlarda toplam 32 sarı kart, iki de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Türk Ocağı

Türk Ocağı zorlu Küçük Kaymaklı deplasmanında rakibinden daha iyi bir futbol oynayarak, güçlü rakibini mağlup ederken direk çıkma şansını devam ettirdi ve önemli bir galibiyet aldı

Haftanın Futbolcusu: İrfan Boşnak (Geçitkale)

Geçitkale’nin tecrübeli golcüsü İrfan Boşnak, Yılmazköy maçında hücum hattında başarılı bir futbol oynarken, takımını play out dışına çıkaran galibiyet getiren golleri atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu

Haftanın Teknik Adamı: Niyazi Özekmekçi (Binatlı)

Binatlı teknik adamı Niyazi Özekmekçi, zorlu Lapta deplasmanına takımını iyi hazırlarken, 2 – 2’ye gelen maçta yaptığı yerinde ve zamanında müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Ali Özer (Yenboğaziçi– Hamitköy)

Al Özer, haftanın zorlu maçlarından olan ve çekşmel geçen Yenboğazç – Hamtköy maçında doğru kararlar üretrken, yardımcılarıyla brlkte uyum içerisinde olup, krtk anlarda doğru kararlar ürett

Haftanın Kare Ası

Mustafa(Geçitkale) Polat (TOL) Uvanç (Vadili) Bekir (Binatlı)

Haftanın On Br

Osman (TOL) Enes (Yeniboğaziçi) Baran Bilgi (Geçitkale) Isaac (MM), Sezer (Vadili) Erdem (Binatlı) Kahraman (A. Kozanköy), Sercan (Geçitkale), Serhat (Y. Boğaziçi) Cevdet (TOL) Efe (Kozanköy)

AKSA 1.Lig 21. Hafta sonuçları

Yalova-Düzkaya: 0 – 0

S.Geçitkale-MH Yılmazköy: 2 – 1

Lapta-Binatlı: 2 – 3

Vadili-Çanakkale: 3 – 1

K.Kaymaklı-Türk Ocağı: 0 – 1

Yeniboğaziçi-Hamitköy: 2 – 1

Ü.Maraş-Mormenekşe: 1 – 2

A.Kozanköy-N.Dipkarpaz: 2 - 0

AKSA 1.Lig 22. Hafta programı

Türk Ocağı – Yalova

Yeniboğaziçi – Vadili

Hamitköy – Mormenekşe

Düzkaya – A. Kozanköy

Binatlı – K.Kaymaklı

Çanakkale – S. Geçitkale

N. Dipkarpaz – U. Maraş

M.H. Yılmazköy - Lapta

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

