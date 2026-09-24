Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yedi yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştiriliyor.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen ve uzun yıllar boyunca bankalar arası dayanışmaya, bankacılık sektörü çalışanları arasındaki iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan turnuva, son olarak 2019 yılında oynanmış ve pandemi döneminde organizasyona ara verilmişti.

Ülkemizin en prestijli anı turnuvalarından biri olarak gösterilen Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubu’nda 2. hafta maçları başladı. Şekerbank ile KKTC Kalkınma Bankası karşılaştı.

Taşkınköy Halı Sahası’nda oynanan Şekerbank – KKTC Kalkınma Bankası maçı çekişmeli geçerken, ilk maçını oynayan Şekerbank, rakibini 8 – 5 mağlup etti. Şekerbank’ın gollerini Fahri Yıldız 4, Ali Öztunç 3 ve Mustafa Eren Sıçramaz attı. KKTC Kalkınma Bankası’nın golleri ise Nevzat Yalovalı 4 ve Ömer Akama’dan geldi.