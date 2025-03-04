Girne Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen, Okçuluk Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödülleri Anafartalar Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü, Okçuluk Turnuvası ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, okçuluğun ata sporu olmasının yanısıra kültürel bir miras olduğunu ifade ederek, okçuluğun ülkede gelişmesinin önemine değindi.

Devletin imkanları doğrultusunda okçuluğa destek verildiğini ve bu sporun gelişmesi adına gereken altyapı için emek harcandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu organizasyonu düzenleyenlere, sporcuların ailelerine ve tüm sporculara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası alanda ülke temsiliyetinin de önemine de işaret ederek, standartların artırılarak, yürütülen çalışmalarla okçuluk sporunun kökleşmekte olduğunu söyledi.

700’den fazla gencin bu sporla ilgilendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli değer olan okçuluğun, gençler için önemli etkileri olduğunu, tarihten gelen kültür ve gelenekleri yaşatmak adına önemli olduğunu kaydetti.

Eğitimin ailede başladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, özverilerinden dolayı sporcuların aileleri tebrik etti ve ülkenin geleceği olan gençlerin bayrağıyla KKTC’nin temsiliyetinde önemli rol oynadığını söyledi.