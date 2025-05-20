UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. İngiliz ekipleri, Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın Bilbao kentinde bugün kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Dev karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Tottenham, lig aşamasını 4'üncü tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Sırasıyla AZ Alkmaar, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt'i saf dışı bırakan Londra ekibi final biletini cebine koydu.

Manchester United da lig aşamasını iyi geçen ekiplerdendi. 3'üncü sırada yer alan İngiliz devi, son 16 turunda Real Sociedad engelini aştı. Çeyrek finalde Lyon'u, yarı finalde de Athletic Bilbao'yu eleyen Ruben Amorim'in öğrencileri finale yükseldi.

İKİ TAKIM DA "SEZONU KURTARMA MAÇINA" ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki takım için de sezonu kurtarmak anlamına geliyor. Hem Tottenham, hem de Manchester United kabus gibi bir sezon geçiriyor. Ange Postecoglou'nun ekibi ligde 17'inci, Ruben Amorim'in takımı ise 16'ncı basamakta bulunuyor.

Kupayı alan taraf, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kaybeden takım ise Avrupa'da boy gösteremeyecek.

İki takım, bu sezon Premier Lig'de iki kez karşılaştı. İki maçı da Tottenham kazandı.

Kupa-2'de Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.