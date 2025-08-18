Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, KKTC’ye gelmesi nedeniyle açıklama yaptı.

Kamalı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ı adamızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktadır.

Bu anlamlı ziyaret, iki ülke arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin en güçlü göstergelerinden biri olup, spor alanında atılacak ortak adımların da müjdecisidir. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimize daha güçlü bir gelecek sunmak, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek en önemli hedefimizdir.

Sayın Bakan’ın ziyareti vesilesiyle, KKTC ile Türkiye arasındaki spor ilişkilerinin yeni projeler, ortak organizasyonlar ve yatırımlarla daha da ileriye taşınacağına inancımız tamdır.

Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanı’na hoş geldiniz diyor, bu ziyaretin spor camiasına ve iki ülke kardeşliğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.