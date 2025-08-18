14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Etkinlikler çerçevesinde 2. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası’nın final karşılaşması yapıldı ve düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Final maçları sonucunda oluşan sıralama şöyle oldu:
Erkekler:
1: Umut - Douglas
2. Kemal - Ali Osman
3. Girol - Andri
Kadınlar:
1. Sima - Şerifenaz
2. Irmak - Göral
3. Selin - Yağmur