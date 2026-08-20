Türk halk müziğinin yetenekli yorumcularından Özlem Özdil, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne’deki The Arkın Colony Hotel & Casino bünyesinde yer alan Misty Bar’da sahne aldı.

Yoğun ilgi gören konserde usta sanatçı, köklü repertuarı ve kendine has yorumuyla dinleyicileri büyüledi.

Sahne performansında Anadolu’nun farklı yörelerine ait unutulmaz türküleri ve özgün halk müziği eserlerini seslendiren Özdil, bağlamadaki ustalığıyla da keyifli bir atmosfere imza attı.

Misty Bar’ın samimi ve kaliteli akustik ortamı, sanatçı ile dinleyiciler arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladı. Müzikseverlerin türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiği gecede coşku ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı.