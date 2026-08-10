Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman, konser maratonuna bu kez yavru vatan Kıbrıs’ta devam etti. Girne Merit Park Hotel’deki özel etkinlikte müzikseverlerle buluşan sanatçı, unutulmaz bir geceye imza attı.

Gecenin enerjisi, Teoman’ın sevilen şarkılarıyla doruğa ulaştı. “Serseri”, “Paramparça”, “Güzel Bir Gün” ve “Ruhun Sarışın” gibi dillere pelesenk olan parçalarını seslendiren sanatçı, repertuvarında yer verdiği “Aşk Kırıntıları”, “Senden Önce Senden Sonra”, “İki Yabancı” gibi duygusal şarkılarıyla da dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.