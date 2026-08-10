Uzun Group imzasıyla yükselen, modern mimarisi ve ayrıcalıklı konseptiyle dikkat çeken Sky Deluxia Life projesinde heyecanla beklenen an geldi.

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Projenin devasa ölçekli 5 ana bloğundan ilk 3’ü tamamlanarak kapılarını sakinlerine açtı; yeni hayatın meşalesi resmen yakıldı.

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İlk sakinlerin yerleşmeye başladığı projede, bu özel dönüm noktasını taçlandırmak adına görkemli bir kokteyl organizasyonu düzenlendi.

Seçkin davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, konuklar hem projenin büyüleyici atmosferini yakından inceleme fırsatı buldu hem de samimi bir ortamda yeni yaşamın başlangıcını kutladı.

LÜKS VE KONFOR TEK ÇATI ALTINDA

Sosyal yaşam alanları, üst düzey yaşam konforu ve çağdaş tasarımıyla bölgenin çehresini değiştiren Sky Deluxia Life, şimdiden yeni sahiplerinin gözdesi konumunda. Uzun Group yetkilileri, projenin kalan bölümlerindeki çalışmaların da aynı titizlik ve planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden sürdüğünü belirterek, hayallerdeki yaşamı eksiksiz sunma sözlerini yineledi.

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