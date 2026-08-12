Türk pop müziğinin 90'lı yıllara damga vuran efsane isimlerinden Ümit Sayın, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne'nin gözde mekanlarından Arkın Colony Hotel bünyesindeki Misty Bar'da müzikseverlerle buluştu.

Geniş bir dinleyici kitlesinin katıldığı gecede ünlü sanatçı, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle konuklarına nostalji dolu anlar yaşattı.

Kariyeri boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı zamansız eserlerle hafızalara kazınan Ümit Sayın; "Hicran", "Gül Beyaz Gül", "Benimle Evlenir Misin?" ve "Gitme" gibi unutulmaz hitlerini gece boyunca hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Romantik şarkılarıyla duygusal anlar yaşatan sanatçı, hareketli parçalarıyla da tempoyu bir an olsun düşürmedi.

Gecenin geç saatlerine kadar süren performans, dinleyicilerin yoğun alkışları eşliğinde tamamlandı.