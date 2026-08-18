Türk müziğinin güçlü sesi, besteci, söz yazarı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, yıllara damga vuran şarkıları ve kendine özgü sahne enerjisiyle Grand Sapphire Resort’da müzikseverlerle buluştu. Geçmişten bugüne uzanan repertuvarıyla sahne alan Kırmızıgül, misafirlerine hem duygusal hem de eğlenceli anların yaşandığı nostalji dolu bir gece sundu.

İlk şarkıdan itibaren salondaki güçlü katılımın hissedildiği konserde, Grand Sapphire misafirleri Mahsun Kırmızıgül’ün hafızalara kazınan eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen şarkıları, sanatçının güçlü yorumu ve sahnedeki samimiyetiyle birleşince konser, adeta geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuna dönüştü.



Sahne boyunca yalnızca şarkılarıyla değil, anlattığı anıları ve kendine has mizahıyla da dinleyicileriyle güçlü bir bağ kuran Kırmızıgül; müzik kariyerinin farklı dönemlerinden, geçmiş yıllarda yaşadığı unutulmaz anlardan ve sinema yolculuğundan kesitler paylaştı. Rol aldığı filmlerden söz ederken anlattığı hikayeler ve yaptığı espriler salonda kahkahalara neden olurken, sanatçının samimi anlatımı geceye ayrı bir renk kattı.



Uzun yıllara yayılan sanat hayatında müzikten sinemaya birçok alanda iz bırakan Mahsun Kırmızıgül, sahnede kendi yaşam yolculuğuna da zaman zaman değindi. Şarkılarının ardındaki duyguları ve yıllar içinde biriktirdiği hikayeleri misafirleriyle paylaşan sanatçı, konser boyunca kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman güldürdü; geçmişle bugün arasında sıcak ve samimi bir bağ kurdu.



Grand Sapphire’de yaşadığı geceden duyduğu memnuniyeti kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Mahsun Kırmızıgül, son dönemlerin en güzel konserlerinden birini yaşadığını ifade etti. Sanatçının bu paylaşımı, gecenin yalnızca dinleyiciler için değil, Kırmızıgül için de özel bir buluşma olduğunu ortaya koydu.

Grand Sapphire Resort, Türk müziğinin sevilen ve iz bırakan isimlerini misafirleriyle buluşturmaya devam ederken; yıl boyunca gerçekleştirdiği konserler ve etkinlikleriyle Kıbrıs’ın müzik ve eğlence hayatına değer katmayı sürdürüyor.