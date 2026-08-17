Sevilen müzik grubu Rubato, 15 Ağustos akşamı Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet’te sahne aldı. Kendine özgü yorumları ve güçlü sahne performansıyla beğeni toplayan grup, Türk müziğinin hafızalara kazınan eserleriyle misafirlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Zengin repertuvarıyla dinleyicileri geçmişten günümüze uzanan duygusal bir yolculuğa çıkaran Rubato; İbrahim Tatlıses’in “Yıkılmışım Ben”, Edip

Akbayram’ın “Aldırma Gönül”, Sezen Aksu’nun “Tutuklu”, Ebru Gündeş’in “Senin Olmaya Geldim” ve Müslüm Gürses’in “Tutamıyorum Zamanı” adlı

eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Grubun güçlü performansı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yükselen tempoyla eğlence doruğa çıktı. Letafet’i dolduran müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken Rubato’nun sahnedeki enerjisi tüm salona yansıdı. Alkışların dinmediği konserde grup, samimi sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla geceye damgasını vurdu.