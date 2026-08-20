Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Yasemin Erbilen, uluslararası bilimsel ve akademik deneyim kazanmak amacıyla Romanya’da bir aylık araştırma değişim programına katıldı. Erbilen, 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Romanya’nın Târgu Mureș şehrinde bulunan George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology bünyesinde gerçekleştirilen program kapsamında bilimsel araştırma çalışmalarında yer aldı.

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) çatısı altında faaliyet gösteren Medical Students’ Association of Northern Cyprus (MSANC) aracılığıyla gerçekleştirilen değişim programına, DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren Eastern Mediterranean University Medical Students’ Association (EMUMSA) üzerinden başvuran Erbilen, gerekli kriterleri sağlamasının ardından programa kabul edildi.

Bilimsel Araştırma Projesinde Aktif Görev Aldı

Program kapsamında IFMSA’nın Standing Committee on Research Exchange (SCORE) birimi aracılığıyla “Fungal and Mycotoxin Contamination of Cereal Products Commercialized in Romania and Their Impact on Human Health” başlıklı araştırma projesinde görev alan Erbilen, Mikrobiyoloji Bölümü’nde yürütülen çalışmalar kapsamında laboratuvar uygulamalarına aktif olarak katıldı.

Bir aylık değişim sürecinde kültür oluşturma ve mikroorganizmaların incelenmesine yönelik çeşitli laboratuvar uygulamalarını gözlemleme ve gerçekleştirme fırsatı bulan Erbilen, DAÜ’de tıp eğitimi kapsamında edindiği teorik bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı yakaladı. Araştırma projesi sayesinde bilimsel araştırma süreçlerinin laboratuvar aşamalarını yakından deneyimleyen Erbilen, aynı zamanda çeşitli atölye çalışmalarına da katılarak farklı bir ülkedeki akademik çalışma ortamını tanıma fırsatı elde etti.

“Akademik ve Mesleki Gelişimime Önemli Katkı Sağladı”

Değişim programı kapsamında Romanya’da geçirdiği bir aylık SCORE değişim programının kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Erbilen, programın farklı bir ülkede bilimsel araştırma ortamını deneyimlemesine, laboratuvar becerilerini geliştirmesine ve klinik gözlem yapmasına olanak sağladığını ifade etti. Erbilen, farklı ülkelerden tıp öğrencileriyle akademik ve kültürel etkileşim kurmanın da değişim programının önemli kazanımları arasında yer aldığını belirterek, söz konusu deneyimin hem akademik ve mesleki gelişimine katkı sağladığını hem de tıp ve bilimsel araştırma alanlarında farklı deneyimler edinmesine olanak tanıdığını vurguladı.

“Akademik Gelişimlerine Önemli Katkılar Sunuyor”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, öğrencilerin uluslararası araştırma projelerinde yer almalarının akademik gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi: “Tıp eğitiminin önemli bileşenlerinden biri de öğrencilerimizin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeleridir. Öğrencilerimizin IFSMA kapsamında farklı ülkelerdeki eğitim ve araştırma ortamlarını deneyimlemelerini, uluslararası akademik toplulukların bir parçası olmalarını ve aynı zamanda farklı ülkelerden tıp öğrencilerinin fakültemizde eğitim alarak öğrencilerimizle bir araya gelmelerini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Öğrencimizin Romanya’da bir araştırma projesinde aktif olarak görev alması, laboratuvar çalışmalarına katılması ve farklı ülkelerden öğrencilerle akademik etkileşim kurması, eğitim sürecinde edindiği bilgileri farklı bir ortamda uygulama fırsatı sunmuştur. Bu tür deneyimlerin öğrencilerimizin mesleki bakış açılarını genişletirken, bilimsel araştırmaya olan ilgilerini de güçlendirdiğine inanıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Kılıç: “Öğrencilerimizin Uluslararası Deneyimlerini Önemsiyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç DAÜ’de eğitim alan öğrencilerin yalnızca kendi üniversitelerinde değil, değişim programları ile farklı ülkelerdeki akademik ve bilimsel ortamlarda da deneyim kazanmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, uluslararası değişim programlarının öğrencilerin akademik gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

DAÜ öğrencilerinin farklı ülkelerde eğitim, araştırma ve mesleki gelişim fırsatlarından yararlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Öğrencilerimizin uluslararası akademik ortamlarda yer almalarını, farklı kültürleri tanımalarını ve kendi alanlarında farklı deneyimler kazanmalarını üniversitemizin eğitim anlayışının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Öğrencimizin Romanya’da gerçekleştirdiği araştırma değişimi de bu anlayışın güzel örneklerinden biridir. Öğrencimizin bilimsel bir araştırma projesinde aktif görev alması ve edindiği bilgi ve deneyimleri üniversitemizdeki eğitimiyle birleştirmesi bizler için gurur vericidir. DAÜ olarak öğrencilerimizin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen uluslararası fırsatları artırmaya devam edeceğiz.” dedi