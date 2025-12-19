Colony Hotel bünyesinde yer alan Misty Bar’da eğlence durmak bilmiyor.

Şık atmosferi ve kaliteli hizmetiyle fark yaratan Misty Bar, eğlence severlerin yoğun ilgisini görüyor.

Kıbrıs’ın sevilen gruplarından Frekans geçtiğimiz akşam Misty Bar’da sahne aldı.

Dillerden düşmeyen birçok şarkıyı seslendirerek izleyenleri mest eden Grup Frekans konuklardan gelen isteklere yer vermeyi de unutmadı.

Mekânı dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan grup, izleyicileri kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman ise tempolu şarkılarla coşturdu.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, gecenin coşkusunu doruğa taşıdı.