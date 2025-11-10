Müzisyenliğinin yanı sıra yönetmenliği, senaristliği ve oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Cumartesi akşamı ilk kez sahne aldığı Merit Royal Diamond Otel’de hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı. Diamond’ın büyüleyici sahnesinde iki bini aşkın hayranı ile buluşan Mahsun Kırmızıgül, geceye özel repertuvarıyla tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

En sevilen şarkılarından “Gül Senin Tenin” ile sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül; yıllara meydan okuyan güçlü sesi, muhteşem sahne performansı ve samimi tavırlarıyla sevenlerinden tam not aldı. Romantik ve hareketli tüm parçalarını salonu dolduran müzikseverlerle birlikte söyleyen Mahsun Kırmızıgül; gecede Sezen Aksu şarkılarını eşsiz yorumladı. Kısa zaman önce kaybedilen ünlü sanatçı Güllü’yü, kalplere kazınan şarkısı “Kopamam Senden” ile anan Kırmızıgül, salonda duygusal anlar yaşattı. Son dönemin en hit parçaları arasında birinci sıraya yerleşen “Dinle” parçasının remix versiyonunda sevenleri büyük bir coşku yaşadı.

“İnsanların hayatlarına dokunmak bana güç veriyor”

Konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mahsun Kırmızıgül, “Sanatçı olduğum için çok mutluyum, insanların hayatlarına şarkılarımla, filmlerimle dokunmak bana güç veriyor, beni hayatta tutuyor” dedi.

“Bu dönem yapay zeka ile gerçek bestecilerin savaşına dönüşecek”

Yapay zeka ile yazılan veya seslendirilen şarkılar hakkında görüşleri sorulan Mahsun Kırmızıgül, “Müzikseverler etkileniyor, çünkü yapay zekadan çok iyi sesler ve çok iyi okumalar yaratılıyor, sanatçıların günlerce verdiği emek ve yaptığı masraflar ortadan kalkıyor, ancak birbirine çok benzeyen eserler piyasaya girecek, içinde bulunduğumuz bu dönem yapay zeka ile gerçek bestecilerin savaşına dönüşecek, müzik sektöründeki meslek birliklerinin bu durumu ciddi şekilde ele alması gerekiyor, geç kalınırsa sektör çok şey kaybeder” dedi.