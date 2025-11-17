Küresel müzik listelerinde üst sıralara tırmanan hitleri ve milyonlarca kez dinlenen “Şaşkın” yorumuyla elektronik müzik sahnesinin en güçlü isimlerinden biri olan İlkay Şencan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde Grand Sapphire Skyline’da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

15 Kasım özel kutlamaları kapsamında gerçekleşen etkinlikte, Şencan’ın enerjik seti, özgün prodüksiyonları ve sahne hakimiyeti, katılımcılara benzersiz bir atmosfer sundu. Skyline’ın eşsiz manzarası ve etkileyici sahne teknolojisiyle birleşen performans, gecenin ritmini en üst seviyeye taşıdı.

KKTC’nin kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlenen bu özel performans, hem müzik hem eğlence tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim sunarak Grand Sapphire Skyline’ın eğlence dünyasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.