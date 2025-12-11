Grand Sapphire Resort & Casino, 2026 yılına adım atarken yılbaşı ruhunu benzersiz bir sanatçı kadrosu ve özel sahne performanslarıyla misafirlerine unutulmaz bir deneyime dönüştürmeye hazırlanıyor.

Yılbaşı programı, Boulevard sahnesinde 29 Aralık’ta Mahsun Kırmızıgül’ün efsaneleşmiş repertuvarıyla başlayacak ve böylece yılbaşı haftasının coşkusu erken yaşanacak.

Heyecanla beklenen 31 Aralık yılbaşı gecesinde ise Hadise, yüksek enerjisi ve hit şarkılarıyla sahne alarak konuklara yılın en görkemli gecelerinden birini yaşatacak. Yeni yıla ritim, enerji ve etkileyici bir sahne şovuyla girmek isteyen herkes Grand Sapphire Resort’ta büyüleyici bir atmosferle buluşacak.

3 Ocak’ta sahne alacak Maya Diab ise güçlü sesi ve dinamik performansıyla yılbaşı programlarının finalini adeta büyüleyici bir kapanışa dönüştürecek.

Fogo Live’da eğlence, Cihan Tunceli’nin canlı performansıyla başlayacak; gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak oryantal gösteriyle devam edecek ve ardından Korhan Saygıner’in eşsiz sahne performansıyla doruk noktasına ulaşacak.

Pera Mackenzie’de ise güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Yahya Erenköy, konuklara hem duygu hem eğlence dolu özel bir yılbaşı akşamı sunacak.

Eğlence, gecenin farklı noktalarında aralıksız sürerken, Skyline Lounge & Bar’da Ümit Akdeniz en sevilen setleriyle 2026’nın ilk saatlerinde heyecanı ve coşkuyu zirveye taşıyacak.

Grand Sapphire Resort & Casino, yeni yıla müzik, eğlence ve unutulmaz anlarla giriş yapmak isteyen tüm misafirlerini bu özel atmosferi paylaşmaya davet ediyor.