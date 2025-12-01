Merit Lefkoşa Hotel & Casino, 29 Kasım gecesi Altay’ın sahnesiyle adeta nefes kesti. Ünlü sanatçı, 90’ların unutulmaz hitleri, slow parçalar, hareketli şarkılar ve Anadolu–Karadeniz ezgileriyle dolu geniş repertuvarıyla misafirleri mest etti.

Altay geceye kendi hitlerinden “Keşke Aramasaydın” ile güçlü bir giriş yaptı. Ardından sevilen parçası “Kalp Gözüm” ile tempoyu yükseltti.

Gecede en çok eşlik alan ve unutulmaz anlar yaşatan “Varya”, “Yakamoz”, “Cerrahpaşa”, “Sabahçı Kahvesi”, “Kum Gibi”, “Nasip Değilmiş”, “Bir Telefon” gibi hafızalara kazınan eserler, misafirlerin hep bir ağızdan söylediği coşku dolu anlara dönüştü.

Gecenin en özel anlarından biri ise Altay’ın yakında çıkacak olan yeni şarkısını dinleyiciler ile paylaşmasıydı. Yeni şarkısı dinleyicilerden tam not alarak geceye damga vurdu.

Finalde ise sahne adeta alev aldı! Altay’ın İzmir Marşı ile yaptığı kapanış, salondaki herkesi ayağa kaldırdı. Coşku dolu final ve etkileyici konuşması, konseri hafızalara kazıdı.