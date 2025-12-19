Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında Lefkoşa-Girne ana yolunda yol yapım ve onarım çalışmalarına başlanacağı, bu kapsamda yarından itibaren 20 Ocak’a kadar Lefkoşa-Girne ana yolunun Gönyeli Çemberinden Girne’ye gidiş güzergâhındaki iki şerit yolun kapatılacağı ve ekte sunulan krokide gösterilen şekilde Lefkoşa geliş güzergâhındaki iki şeritten trafiğin kontrollü olarak geliş ve gidiş olmak üzere sağlanacağı belirtildi.

Lefkoşa- Girne ana yolunun bu kesimini kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.