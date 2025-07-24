Haravgi gazetesi, Rum Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’a giden Badawi’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) çalışmalardaki ilerleyişi ve özelde de 6’ıncı parselde yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyeceğini yazdı.

Gazete, bu ziyaretin Mısır ile Güney Kıbrıs arasında şubat ayında imzalanan “Host Government Agreement-HGA” (Ev Sahibi Devlet Anlaşması) çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Badawi’nin bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini belirten gazete, görüşmede “Kronos” ile “Afrodit” yataklarındaki gelişmelerin ele alınacağını yazdı.

Gazete, Badawi’nin Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Papanastasiu ile birlikte “ENI” ve “TotalEnergies” şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek “Kronos” yatağındaki teknik ve ticari istişarelerle ilgili bilgi alacağını kaydetti.