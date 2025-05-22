Değirmenlik’te meydana gelen ikametgahtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Ulgar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Değirmenlik’te, ikametgahta misafir olarak bulunan Girne’de sakin zanlı Yusuf Ulgar’ın yatak odasındaki dolap üzerinde bulunan ev sahibi M.E’ye ait 4000 Euro, 2600 STG ve 7000 TL nakit paraları alarak sirkat ettiğini aktardı.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine Değirmenlik’te tespit edilip tutuklandığını ve yapılan sorgusunda paraları Girne’de arkadaşı olan bir şahsın ikametgahında bıraktığını söylemesi üzerine ikametgahında yapılan aramada 400 Stg ve 1500 euro nakit paranın bulunduğunu aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 45 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.