Girne’de polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın tasarrufunda tabanca ve canlı mermi ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K.(E-33) ve G.K.(E-42) de tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından 25 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda, K.J.A.N’nın (E-22) üzerinde yapılan aramada, kanunsuz bulundurduğu 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 7.65 mm çapında 5 canlı mermi ele geçirilmişti. Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklanmıştı.