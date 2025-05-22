Kalkanlı’da bir şahsa ait evin kapısının penceresi kırılarak, içeriye girildi. Evden, bir adet kol saati ve para cüzdanından toplam 5 bin TL ve 50 Sterlin nakit para çalındı. Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Sevda Erdine ve Seydi Can Erdine çifti tutuklandı. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Mayıs 2025 tarihinde 17:50 - 19:00 saatleri arasında, zanlılar Sevda Erdine ve Seydi Can Erdine'nin Kalkanlı’da M.Ö’ye ait ikametgahın kilitli kapısının cam penceresini kırıp kapıyı açıp içeriye girdikten sonra salonda masada bulunan Casio marka kol saatini ve banyoda askıda asılı olan M.Ö’ye ait pantolonun arka cebindeki para cüzdanı içerisindeki 5000 TL ile 50 Sterlin nakit parayı sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis olay yerinden şüpheli ayrılan FN 844 plakalı aracın tespit edildiğini ve konu araçta bulunanların zanlılar olduğunu belirtti. Polis yürütülen soruşturmada FN 844 plakalı araç, zanlı Sevda Erdine’nin çantası içerisinde 654,75 TL nakit para ve Casio marka kol saati bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlıların itiraf nitelikli gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçları itiraf ettiğini açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Sevda Erdine’nin hırsızlık, Seydi Can Erdine’nin darp ve kadına şiddet suçlarından sabıkası olduğunu, ayrıca askıda davaları bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç, zanlıların davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.