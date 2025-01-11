6 Ocak Pazartesi Antalya’da kampa giren lider Miracle Değirmenlik kampın beşinci gününü tamamlarken, 9 idmanı geride bıraktı.

Devre arası hazırlıkları kapsamında hafta başı Royal Seginus hotelde kampa giren Miracle Değirmenlik beşinci günü bugün yaptığı çift idmanla noktaladı.

Ali Oraloğlu nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdüren lider Miracle Değirmenlik, 9 idmanı geride bırakırken, bugün saat 15:00’de hazırlık karşılaşması yapacak. Yarın sabahı dinlenerek geçirecek olan Miracle Değirmenlik saat 15:00’de 1461 Trabzon ile oynayacağı hazırlık maçı ile birlikte kampın altıncı gününü tamamlamış olacak.