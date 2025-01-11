Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 1.haftanın programı ve hakemleri belli oldu.
Bu yıl 9 takımlı oynanacak Kadınlar Ligi’nin ilk haftasını yapılan fikstür çekimi sonucunda MSA takımı boş geçecek.
Kadınlarda 2025 sezonun ilk resmi müsabakası 7 Ocak Salı akşamı MSA ile C. B. Gençlik Gücü arasında oynanan Süper Kupa maçı olmuştu. Bu maçı 2 – 1 kazanan MSA Süper Kupayı müzesine götürmüştü.
Program şöyle;
BUGÜN
11.30 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Balıkesir (Nedime Sungur)
12 Ocak 2025, Pazar
14.00 Geçitkale Stadı 1461 İskele Trabzonspor-TE Dikmen Gücü (Ahmet Yenilmez)
11.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası CB Gençlik Gücü-A.Yeşilova (Osman Karakaya)
14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Doğan T.Birliği-Hamitköy (Yusuf Menekşe)