Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 1.haftanın programı ve hakemleri belli oldu.

Bu yıl 9 takımlı oynanacak Kadınlar Ligi’nin ilk haftasını yapılan fikstür çekimi sonucunda MSA takımı boş geçecek.

Kadınlarda 2025 sezonun ilk resmi müsabakası 7 Ocak Salı akşamı MSA ile C. B. Gençlik Gücü arasında oynanan Süper Kupa maçı olmuştu. Bu maçı 2 – 1 kazanan MSA Süper Kupayı müzesine götürmüştü.

Program şöyle;

BUGÜN

11.30 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Balıkesir (Nedime Sungur)

12 Ocak 2025, Pazar

14.00 Geçitkale Stadı 1461 İskele Trabzonspor-TE Dikmen Gücü (Ahmet Yenilmez)

11.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası CB Gençlik Gücü-A.Yeşilova (Osman Karakaya)

14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Doğan T.Birliği-Hamitköy (Yusuf Menekşe)