Ülkemiz triatletlerinden Mine Devrim, Şevki Ahçıhoca ve Mustafa Çağlar Ironman yarışı için İtalya’ya gitti. Kadın triatletlerimiz arasında, ülkemizin en başarılı sporcularımızdan olan Tüfekçispor triatleti Mine Devrim ilik kez ful Ironman yarışına katılıyor.

İtalya’da gerçekleşecek Emilia Romagna Ironman 140.6 yarışında ilk kez yarışacak Mine, 3.8 kilometre yüzecek, 180 kilometre bisiklet sürecek ve 42.2 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verecek. Kariyerindeki ilk en uzun mesafe yarışında mücadele edecek olan Mine Devrim’in hedefi finişe ulaşmak ve bir ilke imza atmak olacak.

ŞEVKİ VE MUSTAFA HALF IRONMAN YAPACAK

Aspava Spor Kulübü sporcuları Şevki Ahçıhoca ile Mustafa Çağlar, İtalya’da Emilia Romagna Ironman 70.3 (half ironman) yarışında mücadele edecekler.

Sporcularımız 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Şevki Ahçıhoca bu mesafede 7.kez, Mustafa ise 2.kez yarışacak.

Kendi imkanları ile İtalya’da yarışacak 3 sporcumuz ülkemizden ayrıldı.