Sporcu Mine Devrim, sekiz aylık disiplinli hazırlık sürecinin ardından tamamladığı triatlonla IRONWOMAN unvanını kazandı. Devrim, 3.8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42.2 km koşudan oluşan parkuru 11 saat 51 dakika ile tamamlayarak hedefini başarıyla gerçekleştirdi.

Yarış ve Performans

Mine Devrim, yarış boyunca gösterdiği dayanıklılık ve disiplinle dikkat çekti. Uzun hazırlık periyodu boyunca haftalık 16 saatin üzerinde antrenman, her pazar bisiklet antrenmanları, yoğun yüzme seansları ve yorucu koşular yapan sporcu, hedeflediği 12 saat sınırının da altında kalarak parkuru bitirdi.

Devrim, hazırlık sürecini şu sözlerle özetliyor:

“Fiziksel olarak 4 senedir aktif antrenman yapıyorum; haftalar geçtikçe ‘deyecek mi?’ diye sorguladım. Zorlandığım anlarda bırakmak yerine, 5 yıl önce hayalini kurduğum kırmızı halıdan geçip Ironman unvanını alacağım anı düşündüm ve ilerledim.”

Sosyal hayatından sık sık feragat etmenin en zorlayıcı taraf olduğunu vurgulayan Devrim, “Bazen hedeflerin için ‘hayır’ demeyi bilmelisin… Aksi halde başarı sadece bir hayal olarak kalıyor.” ifadelerini kullandı.