Lefkoşa Darts Birliği’nin (LDB) organize ettiği, 4. Geleneksel Ahmet Japon Levent darts turnuvası Yenicami lokalin de gerçekleşti. Organize edilen darts turnuva saygı duruşu ile başlarken gece de Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı yaptığı açılış konuşmada tüm aileye rahmet dilerken organize edilen turnuvanın centilmence geçmesi dileğinde bulundu.

Organize edilen turnuvada ise Murat Çınaroğlu şampiyon olurken, Fatih Köse ikinci, İbrahim Esiner üçüncü, Mehmet Sümer dördüncü oldu. Turnuvanın enlerinde en yüksek sayı atan 180 ile Mehmet Sümer olurken, en az dartsta bitiren 13 ok ile Tony Stone, en yüksek sayıdan bitiren 126 sayı ile Erşen Amcaoğlu oldu. Gece sonunda ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini, Ahmet Japon Levent’in torunları Turgut Çalıcı ile Tuncay Levent ve Lefkoşa Darts Birliği as başkanı Halil Tuğcan taktim etti.