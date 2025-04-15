Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Serbest Güreş Milli Takımı, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Moldova'nın Komrat şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Komrat Serbest Güreş Turnuvasına katılmak üzere yola çıkıyor.

KKTC kafilesi, 5 sporcu, 1 antrenör, 1 hakem ve Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar’dan oluşuyor.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Bayraktar, turnuvanın sporcular açısından uluslararası tecrübe kazanmak adına büyük önem taşıdığını vurgularken, hedeflerinin başarılı sonuçlarla yurda dönmek olduğunu belirtti.

Büyükler kategorisinde KKTC’yi iki sporcu temsil edecek. 70 kiloda Kerem Taş ve 65 kiloda Ali Kurşun mindere çıkacak.

Gençler kategorisinde ise üç sporcu mücadele edecek. 55 kiloda Arda Ulusoy, 65 kiloda Eyyüp Köse ve 70 kiloda Demir Özkarapınar ülkemizi temsil edecek.

Milli Takım’ın teknik sorumluluğunu antrenör Yavuz Çiftçi üstlenirken, turnuvada KKTC’yi temsil edecek hakem olarak ise Alkan Volkan Avcı kafilede yer alacak.

KKTC Serbest Güreş Milli Takımı’nın, turnuvada güçlü rakiplerine karşı göstereceği performans merakla bekleniyor.

Eski federasyon başkanı Mehmet Öznacar zamanında iki federasyon arasında imzalanmış olan protokolün ilk ayağının gerçekleşmiş olacağını belirten Kemal Bayraktar, karşılıklı turnuvalara davet edilmenin, bu protokolün sadece lafta kalmadığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bayraktar, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na güreşin dahil edilmemesini çok anlamsız ve ciddiyetsizlik olarak değerlendirirken 55 yıllık federasyonunun bu oyunlarda temsil edilmesini istedi.