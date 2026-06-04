Haber: Şükrü BURAĞAN

İtalya’nın Como şehrinde devam eden CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alan olan KKTC A Milli Futbol Takımı, ikinci maçını da kazanarak finale yükseldi.

Millilerimiz grubunda ilk maçı mağlup tamamlayan Rouet Provence karşısında 4-0’lık skor ile galip geldi ve 2’de 2 yaptı. Milli takımımızın gollerini 2.dakikada Ada Eseller, 42.dakikada Mert Güçlücan, 58’inci dakikada Olcay Aykut ve 66’ıncı dakikada Kenan Oshan kaydetti.

AKTUNÇ’TAN DERİN ROTASYON

Arka arkaya maçların olması nedeni ile teknik direktörümüz Nazım Aktunç, ikinci maça tamamen farklı bir 11 ile başladı. Sakatlığını atlatan Ünal Kaya’nın da sonradan oyuna girmesi ile birlikte kadromuzda yer alan tüm futbolcular milli formayı giymiş oldu.

FİNALDEKİ RAKİP PADANİA

Millilerimiz 6 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Padania finalini de düşünerek skor üstünlüğünün ardından daha kontrollü bir oyunu tercih ederken, zaman zaman geliştirilen organize ataklar tribünlerimizi heyecanlandırdı. Mücadeleyi KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da tribünden takip etti. Sertoğlu maç sonunda futbolcular ve teknik heyeti tebrik etti.

Fotoğraflar: Baran ÜNALMIŞ