CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 27 Eylül Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, sezonun dokuzuncu aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında, Yener Zihni 71 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan ve birbirine benzer skorların elde edildiği turnuvada ikinciliği 71 Net ( back nine score ) ile Olgun Emirzade alırken, Bob Hodge da yine Net 71 ile ( back nine score ) üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC’de turnuva programına 4 Ekim Pazar günü Order of Merit ve Eclectic için puan veren Stableford Competition ile devam edilecek.