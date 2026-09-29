Yücel HATAY

Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, Plaj Güreşi Dünya Serisi’ni 7. sırada tamamladı.

Türkiye Milli Takımı adına 90 kilogram kategorisinde mücadele eden Ömer Özyıldırım, 2026 Plaj Güreşi Dünya Serisi sezonunda 25.800 puan toplayarak bu alanda büyük bir başarıya imza attı.

Sezon boyunca Vietnam, Hırvatistan, Gürcistan, Azerbaycan ve final etabı Yunanistan’da kuma çıkan Özyıldırım, farklı ülkelerde gerçekleştirdiği mücadelelerle sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Güreş antrenörleri Ömer Çavuşoğlu, Altan Volkan Avcı ve Fatih Yaşarlı ile sezona hazırlanan Ömer Özyıldırım’ın atletik performans antrenörlüğünü ise Celal Keleş üstlendi.

Özyıldırım, sezonun önemli duraklarından biri olan Hırvatistan etabında sergilediği etkileyici performansla “Top Technique – Men’s Winner” ödülünün sahibi oldu. Başarılı sporcunun teknik performansı, organizasyonun dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.

BAYRAKTAR: “ÖMER’LE GURUR DUYUYORUZ”

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, Ömer Özyıldırım’ın elde ettiği dünya yedinciliğinin önemli bir başarı olduğunu belirterek, sporcuyu ve emeği geçen teknik ekibi tebrik etti.

Bayraktar açıklamasında şunları söyledi:

“Ömer Özyıldırım’ın Türkiye Milli Takımı adına 90 kilogramda mücadele ederek 2026 Plaj Güreşi Dünya Serisi’ni dünya yedincisi olarak tamamlaması bizler için gurur vericidir. Sezon boyunca farklı ülkelerde mücadele ederek ülkemizi ve Türk güreşini en iyi şekilde temsil etti. Hırvatistan etabında kazandığı ‘Top Technique – Men’s Winner’ ödülü de teknik kapasitesinin ve ortaya koyduğu performansın önemli bir göstergesidir.

Ömer’in bundan sonraki süreçte daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyor, kendisini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. KKTC Güreş Federasyonu olarak sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarıları desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

KELEŞ: “KAYDA DEĞER GELİŞİM”

Atletik Performans Antrenörü Celal Keleş, güreşçi Ömer Özyıldırm hakkında şöyle konuştu:

“Yaklaşık iki yıldır genel ve güreş sporuna özgü atletik performansını planladığım milli güreşçi Ömer Özyıldırım, hem minder hem de plaj güreşinde kayda değer bir gelişim içerisinde. KKTC Devleti, Güreş Federasyonumuz ve zaman zaman destek veren bir-iki gönüllü sponsorun katkılarıyla bu sürecin ikinci yılını da geride bırakmış bulunuyoruz.

Bu iki yıl içerisinde minder ve plaj güreşinde birçok başarı ve madalya elde ettik. Plaj Güreşi Dünya Serisi’ni iki yıldır ilk 8 içerisinde tamamlıyoruz. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında yaklaşık 5.000 puanlık bir gelişim söz konusu. Ancak bizim için bundan çok daha önemlisi, geride bıraktığımız iki yılda kazandığımız adaptasyon, tecrübe ve birikim. Çünkü bu yol uzun ve gelişim devam ediyor. Bu süreçte katkı koyan, destek olan, inanan ve yanımızda duran herkese sonsuz teşekkürler. Bu başarı hepimizin.”

Uluslararası plaj güreşi arenasında başarılı bir sezonu geride bırakan Ömer Özyıldırım, önümüzdeki sezon minderde ve plajda dünya sıralamasındaki yerini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor.