Golf Federasyonu tarafından organize edilen ve Korineum Golf Sahasında 26 Eylül günü 72 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşen ve özel ödüllerin verildiği golf turnuvasında Daniel Sims 42 Puan ile Şampiyon oldu. Stableford Formatında 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada Net 40 ile ikinciliği Steve Neufeld alırken, yine 40 Net ( back nine score ) ile Hasan Kasapoğluları turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuvada Gross Birinciliğini ise Sertaç Yeşilçimen aldı.

Turnuvanın diğer özel ödülleri:

Bayrağa En Yakın Vuruş - Don Torres

Çizgiye En Yakın Vuruş - Dave Mould

En Uzun Vuruş ( Erkekler ) - Deniz Yeşilçimen

En Uzun Vuruş ( Kadınlar ) - Claire Morley

Katılımcılara kahvaltı, öğle yemeği, gün boyunca içecekler ikram edildiği ve harika bir hediye çantasının hediye edildiği turnuva sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Mehmet Toycan ve Üniversite yetkilisi Ali Erdal Osmanlar tarafından kazananlara ödülleri takdim edildi.

Rektör Mehmet Toycan ve Üniversite yetkilisi Ali Erdal Osmanlar yaptıkları konuşmalarda katılan herkese teşekkür ettiler ve golf sporuna desteğin, geleneksel haline gelen bu turnuvalarla gelecekte de devam edeceğini söylediler.