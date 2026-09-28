KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 41. Kickboks Siyah Kuşak Terfi ve Denklik Sınavı, 27 Eylül 2026 Pazar günü başarıyla gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Ümit Nusret, Teknik Komite Başkanı Kürşat Manalı ve Teknik Komite Başkan Yardımcısı Tufan Şimşek yönetiminde gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan sporcular ve terfi ettikleri dereceler açıklandı. Sınav sonuçlarına göre derece almaya hak kazanan sporcular şunlardır:
Denklik Sonuçları:
Ahmet Kanlıca: Yeşil Kuşak
Ege Nurçin: Mavi Kuşak
Demir Özkarapınar: Mavi Kuşak
Can Turan: Kahverengi Kuşak
Siyah Kuşak Sonuçları:
Irmak Mersinli: Siyah 1. Dan
Adnan Özcevher: Siyah 1. Dan
Ahmet E. Güngördü: Siyah 1. Dan
Hasan Kınay: Siyah 1. Dan
Azat Hojamkuliyev: Siyah 2. Dan
Zeynep Karataş: Siyah 2. Dan
(Haber ve Fotoğraflar : FERAH BARIŞSEV)