KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 41. Kickboks Siyah Kuşak Terfi ve Denklik Sınavı, 27 Eylül 2026 Pazar günü başarıyla gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Ümit Nusret, Teknik Komite Başkanı Kürşat Manalı ve Teknik Komite Başkan Yardımcısı Tufan Şimşek yönetiminde gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan sporcular ve terfi ettikleri dereceler açıklandı. Sınav sonuçlarına göre derece almaya hak kazanan sporcular şunlardır:

Denklik Sonuçları:

Ahmet Kanlıca: Yeşil Kuşak

Ege Nurçin: Mavi Kuşak

Demir Özkarapınar: Mavi Kuşak

Can Turan: Kahverengi Kuşak

Siyah Kuşak Sonuçları:

Irmak Mersinli: Siyah 1. Dan

Adnan Özcevher: Siyah 1. Dan

Ahmet E. Güngördü: Siyah 1. Dan

Hasan Kınay: Siyah 1. Dan

Azat Hojamkuliyev: Siyah 2. Dan

Zeynep Karataş: Siyah 2. Dan

(Haber ve Fotoğraflar : FERAH BARIŞSEV)