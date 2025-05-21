DEM’S Construction Hentbol büyükler ligi dün akşam oynanan final ikinci karşılaşmaları ile sona erdi.

Kadınlar’da final ikinci karşılaşmasında rakibi DİGEM’i mağlup eden UKÜ sezonu şampiyon olarak noktalarken, DİGEM sezonu ikinci Miracle Esentepe ise üçüncü olarak tamamladı. Erkekler liginde ise CB Gençlik Gücü takımı karşısında UKÜ seride 2-0 öne geçerek sezonu şampiyon olarak noktalarken, CB Gençlik Gücü ikinci, Darbaz ise sezonu üçüncü olarak noktaladı.

ÖDÜLLERİ KOSOVALILAR VERDİ

Dün akşam oynanan final ikinci karşılaşmalarının ardından sezon sona ererken, maç sonu takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ülkemizde bulunan Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı Edin Kogeci, Kosova Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Muhamet Arifi, Kosova/Prizen Hentbol Kulübü Başkanı Süreya Salçini ve Kosova/Prizen Hentbol Kulübü Asbaşkanı Erol Çikoli, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ile birlikte dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödüllerini taktim ettiler.