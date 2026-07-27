Triatlon Federasyonu, 2026 sezonunun sekizinci organizasyonunu Alagadi’de düzenlemeye hazırlanıyor. Yaz döneminin en keyifli ve rekabet seviyesi yüksek etkinliklerinden biri olarak gösterilen Alagadi Aquatlon Yarışı, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çatalköy Esentepe Belediyesi iş birliğiyle organize edilecek yarış için kayıt süreci başladı. Organizasyona katılmak isteyen sporcular, 31 Temmuz’a kadar www.kttf.org adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

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Aquatlon parkurunda sporcular önce 2,5 kilometre koşacak, ardından 1 kilometrelik yüzme etabını tamamlayacak. Denizden çıkan yarışmacılar, son olarak bir kez daha 2,5 kilometre koşarak finiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

31 Temmuz’da sona erecek kayıtların ardından Alagadi Aquatlon Yarışı, 9 Ağustos Pazar günü saat 07.00’de başlayacak.