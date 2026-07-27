Triatlon Federasyonu, 2026 sezonunun sekizinci organizasyonunu Alagadi’de düzenlemeye hazırlanıyor. Yaz döneminin en keyifli ve rekabet seviyesi yüksek etkinliklerinden biri olarak gösterilen Alagadi Aquatlon Yarışı, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çatalköy Esentepe Belediyesi iş birliğiyle organize edilecek yarış için kayıt süreci başladı. Organizasyona katılmak isteyen sporcular, 31 Temmuz’a kadar www.kttf.org adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Aquatlon parkurunda sporcular önce 2,5 kilometre koşacak, ardından 1 kilometrelik yüzme etabını tamamlayacak. Denizden çıkan yarışmacılar, son olarak bir kez daha 2,5 kilometre koşarak finiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

31 Temmuz’da sona erecek kayıtların ardından Alagadi Aquatlon Yarışı, 9 Ağustos Pazar günü saat 07.00’de başlayacak.