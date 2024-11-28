Dernekten yapılan açıklamada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi sponsorluğunda çekimleri süren belgeselde başta Gönyeli olmak üzere sportif başarıları ile ülkenin gurur kaynaklarından olduğu belirtilen Ayten Benli, ailesi, sporcu arkadaşları ve yakın arkadaşları ile röportajlar yapıldığı kaydedildi.

Belgeselde "Benli’nin ilkokuldan başlayarak sonra kesintiye uğrasa da master atlet olarak devam ederek master atletizminde Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekorlar da dahil kürsülere uzanan hikayesi, aşkla, cesaretle, disiplinle, çok çalışma ve mücadeleyle yoğrulmuş, sevgi ve paylaşım etrafında yarattığı iyikilerle dolu yaşamından kesitler yer alacağı" belirtildi.