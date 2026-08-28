Kemal Şemiler Caddesi’nin Metehan Çemberi ile Kemal Kantarcıoğlu Sokak kavşağı arasındaki bölümü pazar gününden itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Metehan Bölgesi’nde yürütülen kanalizasyon çalışmaları nedeniyle söz konusu yol, çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak.

-Alternatif güzergah uyarısı

Açıklamada, sürücülere çalışmalar süresince alternatif güzergahları kullanmaları ve bölgedeki trafik yönlendirmelerine uymaları çağrısı yapıldı.