20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü sebebiyle bazı Rum öğrenci birliklerinin Metehan (Ayios Demetios) Sınır Kapısı'nın Güney Kıbrıs kontrol noktasında dün akşamüzeri düzenlediği eyleme Rum polisi biber gazıyla müdahale etti.

“Philenews” ve diğer haber siteleri, Güney Kıbrıs’ta örgütlü “DRASİS-KES” öğrenci birliklerinin dün saat 18.00’da yaptığı eylem nedeniyle Metehan Sınır Kapısı “kısa süreliğine” kapatıldığını yazdı. Haberde, Rum polisi ile öğrenciler arasında arbede yaşandığını ve polisin öğrencilere müdahale ettiği belirtildi.

“DRASİS-KES” öğrenci birliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise, polisin öğrencilere “ilk olarak hakaret ve küfürlerle ardından da kimyasallarla müdahale ettiği” vurgulandı. Eylem devam ederken yapılan ikinci açıklamada ise “mevcut sistemin müdahalesine karşın mücadeleden vaz geçilmeyeceği" belirtildi.