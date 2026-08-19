Güney Kıbrıs’ta, otel ve eğlence sektöründe üçüncü ülkelerden getirilen işçilerin taşeron firmalar aracılığıyla kiralandığı ve sendikaların, bu uygulamanın toplu iş sözleşmelerini ve çalışma mevzuatını ihlal ettiğini belirterek Rum Çalışma Bakanlığı’ndan müdahale ve denetim talep ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, sendikaların, uygulamanın yalnızca kat görevlileri ve temizlik personelini değil, mutfak, bar, restoran, garsonluk ve housekeeping gibi otellerdeki çok sayıda pozisyonu kapsadığını belirterek, özellikle Ayia Napa, Baf ve Limasol’daki çok sayıda otelde bu durumun mevcut olduğunu yazdı.

Gazete, Rum haber ajansı KİPE’ye konuşan Rum İşçi Sendikaları Federasyonu PEO’ya bağlı SİKSKA Genel Sekreteri Neofitos Timinis, konunun artık Çalışma Bakanlığı tarafından ele alınması gerektiğini ve sendikaların, gerekli önlemlerin alınması için girişimlerde bulunacağını söylediğini kaydetti.

Timinis ayrıca, yeterli denetim mekanizmalarının bulunmadığının daha önce Çalışma Dairesi tarafından da kabul edildiğini ifade ederek, etkin denetim yapılmaması halinde, uygulamanın daha da yaygınlaşabileceği uyarısında bulundu.

Habere göre, Rum İşçi Sendikaları Konfederasyonu SEK’e bağlı OİKSEKA Genel Sekreteri Mihalis Frangu ise bazı otellerin, üçüncü ülkelerden işçi getiren firmalar üzerinden personel temin ettiğini ve bu çalışanların, otellerde temizlikten mutfağa, bar ve restoranlardan housekeeping hizmetlerine kadar farklı alanlarda görevlendirildiğini söyledi.

Frangu, sistemin sektörde iki farklı çalışan grubu oluşturduğunu ve bunun toplu iş sözleşmelerinin yanı sıra çalışma mevzuatının da ihlal edilmesine yol açtığını savundu.

Gazete, sendikaların, Rum Çalışma Bakanlığı’nın konuyla ilgili net bir tutum ortaya koymasını ve otel sektöründe çalışanların toplu sözleşmelerle güvence altına alınan haklarının korunmasını talep ettiğini yazdı.