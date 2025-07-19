Gönyeli-Alayköy Belediyesi Park Bahçeler Şube Amiri Suzan Terkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aşıklar Tepesi ve Alayköy çemberlerinde sürdürülen peyzaj çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Terkan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Tam 3 gündür, gece gündüz demeden; gündüz güneşin altında, gece ise karanlığın içinde Aşıklar Tepesi ve Alayköy çemberlerimizde peyzaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu süreçte hem görsel estetiği hem de iklim dostu uygulamaları ön planda tutarak bölgemize kalıcı bir düzenleme kazandırmak için aralıksız çalıştık.

Bir yolun açılması, çemberlerin peyzaj düzenlemesi, bir kentin nefes alması ancak böylesi bir emeğin ve iş birliğinin ürünü olabilir.

Bu sürece katkı koyan, her zaman yanımızda olan ve her adımda en büyük destekçimiz olan Belediye Başkanımız Hüseyin Amcaoğlu’na, özveriyle çalışan başta Gönyeli-Alayköy Belediyesi Park Bahçeler Ekibimize ve tüm belediye emekçilerimize,

KLV İnşaat Şti. Ltd.’e, çevre duyarlılığımızı güçlendiren Çevre Danışmanımız Prof. Dr. Şerife Gündüz’e, Elif Oktay ve Burak Selçuk’a teşekkür ederim.”