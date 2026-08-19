Larnaka ve Baf Havalimanı’ndaki mevcut pasaport kontrol sisteminin değiştirilerek, yerine 40 yeni otomatik pasaport kontrol noktası (ABC Gates) yerleştirileceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, yeni teçhizatın yıl sonunda teslim alınarak en kısa sürede devreye sokulmasının planlandığını yazdı.

Haberde, yeni sistemin, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Giriş-Çıkış Sistemi’ne entegrasyonu için yapılan ön hazırlıklar çerçevesinde uygulanacağı ve Schengen Bölgesi’ne üyeliğinin ardından, mevcut elektronik kioskların kaldırılacağı ifade edildi.