Güney Kıbrıs’ın, Natura 2000 alanlarının korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk edildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun 2024'te aldığı karar kapsamında, Güney Kıbrıs'ın belirlediği 37 özel koruma alanından 28'i için gerekli tedbirlerin henüz oluşturulmadığını, 5 alan için belirlenen koruma hedeflerinin ise yetersiz olduğunu belirttiğini yazdı.

Gazete, ABAD'ın 16 Temmuz 2026 tarihli C-27/25 sayılı kararına göre, Natura 2000 alanlarında bir proje veya planın etkilerinin geçerli şekilde değerlendirilebilmesi için, ilgili alanlara özgü açık ve ölçülebilir koruma hedeflerinin önceden belirlenmiş olması gerektiğine hükmedildiğini kaydetti.

Bu kararın, Güney Kıbrıs'ta koruma hedefleri bulunmayan veya yetersiz olan Natura 2000 alanlarında verilen proje izinlerini tartışmalı hale getirebileceğini belirten gazete, Güney Kıbrıs'ın önündeki en önemli sorunlardan birinin, Natura 2000 alanları için gerekli somut koruma hedeflerini ve yönetim tedbirlerini tamamlamak olduğunu yazdı.

Haberde, bu tedbirler tamamlanmadığı taktirde, meselenin yalnızca çevrenin korunmasıyla sınırlı kalmayıp, bölgedeki proje ve yatırım izinlerinin hukuki geçerliliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine ve Güney Kıbrıs’ın büyük miktarda ceza ödemesine yol açabileceğine işaret edildi.