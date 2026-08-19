Girit ile Güney Kıbrıs arasında kurulması planlanan deniz altı elektrik kablosu bağlantısı (Great Sea Interconnector/GSI) projesi için gelecek haftalarda NAVTEX yayımlanacağını bildirildi.

SigmaLive’e göre, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, RİK televizyonuna yaptığı açıklamada, Rum, Yunan ve Fransız liderlerinin kurduğu direkt irtibat sonrasında, elektrik kablosunun geçeceği deniz dibi ölçümlerinin yapılması için önümüzdeki haftalarda NAVTEX yayınlanmasına karar verildiğini söyledi.

Deniz dibi ölçümlerinin, Fransız gemisi hazır olur olmaz başlayacağını kaydeden Damianos “Fransa’nın projeye daha aktif katılımı olguları değiştirdi." dedi.

Damianos, projenin uygulama maliyetinin arttığına da dikkat çekerek, ek finans kaynakları bulunması gerekeceğini söyledi. Projenin mali ayağının Güney Kıbrıs için çok önemli olduğuna dikkat çeken bakan, Rum yönetiminin, projeyi finanse etme konusunda Avrupa Yatırım Bankası’nın değerlendirmesini beklemekte olduğu bilgisini de verdi.

Öte yandan Rum radyosu, Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in, GSI projesinin hayata geçirilmesinin hiç olmadığı kadar olgunlaşmış ve ilerlemekte olduğunu söylediğini duyurdu.

GSI’nin jeopolitik yönleri de olan, yüksek teknoloji ve ekonomik açıdan komplike bir proje olduğuna işaret eden Letimbiotis, Rum yönetimi, Fransa ve Yunanistan’ın en üst düzeyde temas halinde bulunduğunu anlattı.

Konstantinos Letimbiotis, Türkiye’nin projeyi “provoke etme ve engelleme” ihtimali ile ilgili soruya “proje AB’nin ortak ilgi alanı çerçevesindedir. Bu, Brüksel’in Kıbrıs’ın egemenlik haklarına ve enerji izolasyonuna son verme çabalarına tam desteğini gösteriyor” cevabını verdi.