Yer: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Halil Atlar

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Abdullah Erol, İbrahim Güler, Yusuf Altıner, Oğulcan Şengül (Dk 85 Emre Nazik), Muhammet Nazik, Okan Göktürk, Çağlar Toklu, Miracle, Mustafa İnanç (Dk 76 Ömer Albayrak), Tony.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Mustafa Vardi, Ünal Kaya, Şükrü Erdoğan, Emirhan Çil, Hasan Ulukök (Dk 66 Balde), Semih Ünaldı (Dk 90+3 Hüseyin Sadıklar), Akabueze, Sertan Kurukafa (Dk 66 Fırat Ersalan), Amınu, Hüseyin Deynekli.

Goller: Dk 32 Miracle (Mesarya). Dk 28 Amınu, Dk 77 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).

Süper Ligin zorlu maçlarından biri olan Mesarya ile M. Değirmenlik arasındaki zorlu maçta kazanan taraf konuk M. Değirmenlik oldu.

6.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Amınu’nun getirip ortasını yaptığı pozisyonda Hüseyin Deynekli ceza alanı içerisinde topa dokunamadı.

11.dk: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin uzak direğe vuruşunda top auta gitti.

12.dk: Etkili gelişen bir başka konuk takım Miracle Değirmenlik atağında Amınu’nun pası ile ceza alanına giren Hasan Ulukök’ün vuruşunu kaleci Ercan kornere çeldi.

13. Miracle Değirmenlik takımının kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ünal’ın yaptığı kafa vuruşunda top direğin az farkla yanından dışarı gitti.

28.dk: Mesarya savunmasının yaptığı hatada topu kazanan Amınu takımını öne geçiren isim oldu.0-1

31. Amınu – Hüseyin Deynekli ver kaçında Hüseyin Deynekli’nin yaptığı vuruşta top direğin üzerinden auta gitti.

32. Çabuk ve etkili gelişen ev sahibi takım Mesarya atağında ceza alanına giren Miracle yaptığı vuruş sonrasında skora denge getirdi.1-1

42.dk: Akabueze ile başlayan Miracle Değirmenlik atağında bu oyuncunun pası ile ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşunu önce kaleci Ercan sonrasında savunma uzaklaştırdı.

İlk devre 1-1 sona erdi.

50.dk: Sol kanattan başlayan Miracle Değirmenlik atağında Hasan Ulukök’ün ortasında ceza alanı içerisinde Hüseyin Deynekli’nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

77.dk: Fırat’ın ara pası ile buluşan Hüseyin Deynekli takımını öne geçiren isim oldu.1-2

83.dk: Etkili gelişen Mesarya atağında ceza alanı dışından Miracle’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

90+7.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Şükrü’nün vuruşunu kaleci Ercan önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.