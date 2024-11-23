Stadyum: Karşıyaka Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Hakan Gök, Emir Turalı

Karşıyaka: Cenk, Mehmet Tekin, Furkan, Lawrance, Bahadır, James, Muhammed(85.Dk Tahir), Mahfou, Mishali, Tacettin, Uvanç (32.Dk Ceylan)

Yenicami: Süleyman, Karan, Jimmy, İrfan, Görkem, Ali Uçar, Barış(70.Dk Samet), Asrın(70.Dk Dangmo) Remzi, Hascan(80.Dk Mehmet Çavuş), Sylla

Goller:32.Dk. Tacettin, 90+5.Dk. Mishali (Karşıyaka)-59.Dk Remzi (Yenicami)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun onuncu hafta maçında Karşıyaka SK, Yenicami’yi konuk etti.

Şampiyon Melekler Stadında oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği Karşıyaka SK –– Yenicami maçına Karşıyaka etkili başladı. Karşıyaka rakibine oranla daha iyi oynadığı bölümde Tacettin ile öne geçti.

7.Dk: Karşıyaka atağında Mishali kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldı ancak araya Geremi girerek tehlikeyi önledi.

19.Dk: Yenicami atağında Remzi sağdan topu ceza alanına ortaladı. Hascan’ın vuruşunda top dışarıya gitti.

26.Dk: Karşıyaka atağında Mehmet topu ortaladı. Jimmy’den dönen topa Mishali vurdu ancak top İrfan’dan geldi. Ardından gerçekleşen atakta Mahfou’nun vuruşunda kaleci Süleyman gole izin vermedi.

31.Dk: Karşıyaka atağında sağdan ceza alanına gönderilen ortada savunmadan seken top Tacettin’in önünde kaldı ve onun vuruşunda top filelere gitti. Karşıyaka 1-0 Yenicami

51.Dk: Yenicami atağında Hascan ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Cenk gole izin vermedi.

59.Dk: Yenicami atağında taçtan gelen topla buluşan Remzi yaptığı tek vuruşta topu filelere gönderdi. Karşıyaka 1-1 Yenicami

63.Dk: Yenicami’de kazanılan köşe atışında Hascan topu ceza alanına ortaladı. Jimmy’nin vuruşunda top auta gitti.

77.Dk: Karşıyaka atağında Furkan’ın çevirdiği topa Mishali vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

79.Dk: Karşıyaka atağında Mafou sağdan bindirip vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

90+5.Dk: Karşıyaka atağında Mafou pasını Mishali’ye aktardı. Soldan ceza alanına giren Mishali’nin şutunda top kaleci Süleyman’dan sekip kaleye yöneldi ve oldukça yavaş bir şekilde ağlara giden bu topa Yenicami savunması müdahale edemeyince top filelere gitti. Karşıyaka 2-1 Yenicami