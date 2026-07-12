Süper Lig temsilcisi Mesarya teknik direktörlük görevi için Cemal Kır ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Başkan Kaan Ertuğ ve yönetiminin yürüttüğü planlama doğrultusunda, teknik direktörlük görevine getirilen Cemal Kır’ın ekibi şekillenmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, başarılı antrenör M. Ensar Bek, yeni sezonda Mesarya’da yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Daha önce de birlikte çalışan Cemal Kır ile Ensar Bek, yeniden aynı takımda buluşacak.

Sarı-kırmızılı ekibin performans ve atletik antrenörlüğü görevini ise Berke Salcı üstlenecek.